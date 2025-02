Durante la trasmissione mattutina sull'emittente radiofonica, Ubaldo Righetti, notoriamente vicino a Massimiliano Allegri, ha 'aggiornato' così la situazione: "Eliminerei Massimiliano Allegri dalla lista dei possibili allenatori della Roma. È un profilo che non interessa alla società, credo che sia da escludere dai vari nomi seguiti per la panchina. Penso che non sarà lui l'allenatore della Roma".

(Radio Romanista)