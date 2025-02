Real Sociedad-Real Madrid, la provocazione di Rudiger e il grido nello spogliatoio a fine partita: "Viva l'Athletic!"

Nella serata di ieri è andata in scena la partita tra Real Sociedad e Real Madrid, valida per l'andata della semifinale della Copa del Rey e terminata con il risultato di 0-1 in favore dei Blancos grazie alla rete di Endrick. Secondo quanto svelato dal giornalista spagnolo Miguel Angel Diaz di Cope, a fine partita l'ex difensore centrale giallorosso Antonio Rudiger è rientrato nello spogliatoio gridando: "Viva l'Athletic Bilbao!". Il calciatore non si è rivolto ai calciatori della Real Sociedad, ma ha usato questa provocazione poiché l'Athletic Club, prossimo avversario della Roma in Europa League, è l'acerrimo nemico dei 'txuri-urdin'.

Antonio Rudiger entró anoche al vestuario del Real Madrid en Anoeta después del partido gritando: "Viva el Athletic de Bilbao!!".

