Ranieri: il tecnico giallorosso riceverà il premio "Philadelphia Coach Of The Month" di febbraio

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di febbraio è stato assegnato all’allenatore della Roma Claudio Ranieri. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma-Como, in programma domenica 2 marzo 2025 alle ore 18.00, allo stadio “Olimpico” di Roma. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 23ª alla 26ª della Serie A Enilive 2024/2025.

“La Roma di Claudio Ranieri è l`unica squadra ancora imbattuta nel 2025 in Campionato, con ben 10 risultati utili consecutivi che la portano ad essere prima nella speciale classifica relativa a tale periodo - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Con tre vittorie e un pareggio nel mese di febbraio la formazione giallorossa è tornata in lotta per un posto nelle prossime competizioni europee, spinta anche dall`entusiasmo dei suoi tifosi. Alla terza esperienza alla guida della Roma, Ranieri sta compiendo l’ennesimo capolavoro della sua favolosa carriera, costellata di numerosi successi conquistati con competenza, esperienza e grande signorilità”.

(legaseriea.it)

