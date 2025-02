Premier League, Ipswich-Southampton 1-2: Juric trova la prima vittoria in campionato dopo 6 sconfitte consecutive

Ivan Juric spezza la maledizione e trova la sua prima vittoria in Premier League dopo sei sconfitte consecutive. Il Southampton ha infatti battuto per 1-2 l'Ipswich nel match valido per la ventiquattresima giornata di campionato grazie alle reti di Aribo e Onuachu (al minuto 87). Per i Saints si tratta del secondo successo in Premier in 24 giornate: nonostante il risultato positivo, la squadra allenata dall'ex tecnico della Roma resta ultima in classifica a quota 9 punti e la salvezza dista attualmente 10 lunghezze.