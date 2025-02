Nessun problema per Konè ed El Shaarawy: saranno a disposizione per il Milan

Avevano destato qualche preoccupazione le condizioni di Manu Konè e Stephan El Shaarawy, che ieri contro il Napoli sono stati sostituiti per guai fisici. Come scrive Filippo Biafora, però, nessun problema per i due, che quindi saranno regolarmante a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro il Milan di mercoledì sera.

Manu #Koné e Stephan #ElShaarawy saranno a disposizione per la partita di mercoledì, nessun problema per loro#ASRoma @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) February 3, 2025