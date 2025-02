Ndiaye: "Mourinho razzista? Non ci credo, sul colore della pelle lui non scherza. Per me era come un padre"

L’ex Primavera della Roma, Maissa Ndiaye, ha parlato a proposito delle accuse di razzismo all’indirizzo di José Mourinho dopo lo scontro diretto tra il Galatasaray e il suo Fenerbahce. Le sue parole:

“Mourinho razzista? Non ci credo. Lui diceva apertamente, anche davanti gli italiani, “io preferisco i neri ai bianchi”, lo diceva sempre. Poi ogni tanto ci diceva “i neri possono vincere la Coppa del mondo”. È legato ai neri, sul colore lui non scherza. Non sentivi che lui potesse avere una preferenza sul colore o sulla nazionalità. Era come un padre, un punto di riferimento. Secondo me non è solo un allenatore, ma un educatore, un protettore, quindi quando ho letto quelle cose non ci ho creduto“.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE