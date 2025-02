Napoli, Conte sul futuro: "Mi piacerebbe iniziare un percorso con qualche squadra che ha già vinto e che ha basi solide" (VIDEO)

Antonio Conte, alla vigilia di Como-Napoli, ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro. Le sue parole: "Mi piacerebbe iniziare un percorso con i più forti, in pole position. Mi è capitato qualche volta, ma sarebbe carino iniziare dal primo anno con qualche squadra che ha vinto e che ha basi solide. Ognuno ha la propria storia. Noi siamo gestori, ci viene dato un patrimonio e se a fine anno è rimasto lo stesso significa che non abbiamo fatto danni; se sarà più basso, avremo fatto danni; se il patrimonio sarà corposo, significa aver fatto un buon lavoro"

"Si sente di smentire le voci che la vogliono lontano da Napoli? Sarà lei l'anno prossimo l'allenatore del Napoli?" "Noi lavoriamo, capiamo se ce la possibilità di crescere e poi vediamo".