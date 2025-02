Mourinho, il Fenerbahce risponde al Galatasaray: "Dichiarazioni decontestualizzate, non possono essere associate al razzismo"

Il Fenerbahçe ha risposto al Galatasaray. Il club allenatore da Mourinho ha risposto pubblicamente alle accuse di razzismo della squadra capolista in Turchia. Ecco il comunicato della squadra gialloblu:

"Riteniamo necessario rilasciare questa dichiarazione in merito a una questione che ha dominato la cronaca dopo la partita tra la nostra squadra di calcio e il Galatasaray. Una dichiarazione rilasciata da José Mourinho dopo la partita è stata completamente decontestualizzata e si è cercato di distorcerla deliberatamente. Come ogni persona di buon senso può vedere e capire, queste dichiarazioni usate da Mourinho per descrivere la reazione eccessiva dello staff tecnico della squadra avversaria alle decisioni arbitrali durante la partita non possono in alcun modo essere associate al razzismo. Cercare di ritrarre questa affermazione come razzista è un approccio completamente dannoso. Vorremmo informare il pubblico che utilizzeremo i nostri diritti legali riguardo a questa patetica calunnia che è stata fatta per eliminare la concorrenza dal campo"

Official Statement

We deem it necessary to issue this statement concerning a matter that has dominated the agenda following the match between our Football Team and Galatasaray.

A post-match remark made by our Coach, Jose Mourinho, has been deliberately taken entirely out of… pic.twitter.com/b7CKT6SN2i

— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) February 25, 2025