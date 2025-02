Morata: "Dybala è un giocatore di un altro livello"

MARCA.COM - Alvaro Morata si è da poco trasferito al Galatasaray, lasciando il Milan a gennaio dopo un'esperienza di pochi mesi. L'attaccante spagnolo ha rilasciato una lunga intervista al giornale spagnolo Marca, toccando tanti argomenti, tra cui il suo rapporto con Paulo Dybala, di cui Morata ha elogiato le qualità: "È un altro tipo di giocatore, di un altro livello. Dybala, Isco... sono diversi. Gioco con lui da dieci anni e a volte fa qualcosa che anche tu che lo conosci non sei in grado di fare, come un assist impossibile che non ti aspetti. Loro lo vedono". I due attaccanti sono legati da un rapporto speciale, come ha spiegato lo spagnolo: "Paulo è mio amico, il padrino di mia figlia, gli auguro tutto il meglio perché gli voglio molto bene".

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE