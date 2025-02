Juric criticato dai media inglesi: è il peggior allenatore per media punti nella storia della Premier League

La carriera di Ivan Juric non sta proseguendo nel migliore dei modi. Dopo essere stato esonerato dalla Roma ad inizio novembre, il tecnico croato è subito stato ingaggiato dal Southampton, club di Premier League in grossa difficoltà. La situazione, però, non è minimamente migliorata dal giorno in cui l'ex tecnico del Torino ha preso in mano la squadra. Nelle sue prime 10 partite alla guida dei Saints, Juric ha registrato la peggior media punti nella storia della Premier League (0,30). Ora la situazione è tragica e il suo Southampton si trova all'ultimo posto in classifica con 9 punti e a -13 dalla salvezza. I media inglesi non hanno ovviamente risparmiato il croato che non ha mai realmente convinto.

