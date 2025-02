Inter, Zanetti: "Soulé? Ogni volta che gioca fa bene" (VIDEO)

SPORTSCENTER ESPN - Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul connazionale Matias Soulé. Ecco le parole del dirigente dei nerazzurri sull'esterno della Roma: "Nico Paz al Como sta facendo molto bene. La Serie A è un grande campionato, lui è molto giovane e sta dimostrando di essere all'altezza. Sta facendo la differenza e non è facile al primo anno in Italia. Così come Soulé, il quale sta facendo bene ogni volta che gioca".

