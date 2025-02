"Insieme alla Roma per donare la vita": nuovo appuntamento per donare il sangue il 14 febbraio

In vista di San Valentino la Roma ha lanciato una nuova iniziativa insieme al Comune per donare il sangue in favore dei pazienti del reparto di Oncologia Pediatrica del Gemelli. Questa la nota pubblicata dal club giallorosso sul proprio sito ufficiale:

"Il Club e Roma Capitale lanciano una nuova iniziativa di donazione del sangue in favore dei piccoli pazienti del Reparto di Oncologia Pediatrica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Con questa campagna, che si avvale del supporto del Gruppo Donatori Sangue "Francesco Olgiati" ODV, AVIS Comunale Roma UDR e Associazione "Franco e Maria Sensi", l’AS Roma e Roma Capitale, con la collaborazione della Presidenza dell’Assemblea Capitolina, hanno voluto lanciare un appello per compiere un vero gesto di solidarietà e di amore nella giornata di San Valentino. L’appuntamento è per il 14 febbraio, dalle ore 8 alle 13, nell’iconica cornice di Piazza del Campidoglio".

(asroma.com)

