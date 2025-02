Il Carnevale della Roma: Cristante travestito da pilota, Mancini e la compagna sono i protagonisti de "La Bella e la Bestia" (FOTO)

Serata di relax in casa Roma con alcuni giocatori che hanno deciso di festeggiare il Carnevale, organizzando una serata in maschera. Tra i più in voga c'è Bryan Cristante che ha optato per un pilota di aerei, mentre, il costume migliore in assoluto l'ha vinto Gianluca Mancini. Il difensore, insieme alla compagna Elisa, ha deciso di impersonificare i protagonisti del film Disney "La Bella e la Bestia". Presenti anche Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy. La serata, si è poi conclusa con il karaoke.