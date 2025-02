I VOTI DEGLI ALTRI - Celik "fa disperare Ranieri" - Angelino "uno dei pochi a fare qualcosa"

La Roma cade a San Siro contro il Milan e dice addio alla Coppa Italia. Una serata amara per Zeki Celik: "Fa disperare Ranieri, in ritardo i chiusura e banale in fase propositiva. Sale tardi sull'1-0 e resta fermo pure sul raddoppio" (La Gazzetta dello Sport). Male anche Evan Ndicka: "È il più vicino ad Abraham ma lo lascia saltare. NOn è l'unica sua svagatezza: diperso nel raddoppio rossonero. Appena meglio nella ripresa" (Corriere dello Sport).

Il migliore è ancora una volta Angelino: "Uno dei pochi a fare qualcosa per evitare di colare a picco. Mette il cross per Pisilli e quello che propizia la rete di Dovbyk. Preciso anche in fase difensiva con un intervento che leva una palla gol a Jimenez" (Il Tempo). Entra bene anche Artem Dovbyk: "Parte dalla panchina e ci mette 9 minuti a segnare il suo tredicesimo gol stagionale, sull’unico pallone utile che i compagni gli mettono a disposizione. Poco altro da aggiungere. Centravanti." (Il Romanista)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 5,78

Celik 4,71

Hummels 5,28

Ndicka 5,07

Saelemaekers 5,36

Konè 5,78

Paredes 5,43

Pisilli 6,00

Angelino 6,50

Shomurodov 5,50

Dybala 5,43

Dovbyk 6,36

Pellegrini 5,28

El Shaarawy NG

Rensch 5,14

Nelsson NG

Ranieri 5,21

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 5,5

Celik 4,5

Hummels 6

Ndicka 5,5

Saelemaekers 5,5

Konè 5

Paredes 5,5

Pisilli 6

Angelino 6,5

Shomurodov 6

Dybala 6

Dovbyk 6,5

Pellegrini 5,5

El Shaarawy NG

Rensch 5

Nelsson NG

Ranieri 5,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 5

Hummels 5

Ndicka 5

Saelemaekers 5

Konè 6

Paredes 5,5

Pisilli 6

Angelino 6,5

Shomurodov 6

Dybala 5

Dovbyk 6,5

Pellegrini 5

El Shaarawy ng

Rensch 5,5

Nelsson ng

Ranieri 5,5

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Celik 5

Hummels 5

Ndicka 5

Saelemaekers 6

Konè 6

Paredes 5,5

Pisilli 6

Angelino 6,5

Shomurodov 5

Dybala 6

Dovbyk 6,5

Pellegrini 5,5

El Shaarawy ng

Rensch 5,5

Nelsson ng

Ranieri 5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Celik 4

Hummels 6

Ndicka 5

Saelemaekers 5

Konè 6

Paredes 5

Pisilli 5

Angelino 7

Shomurodov 5

Dybala 5

Dovbyk 6,5

Pellegrini 5

El Shaarawy ng

Rensch 5

Nelsson ng

Ranieri 5

IL TEMPO

Svilar 5,5

Celik 4,5

Hummels 4,5

Ndicka 5

Saelemaekers 5,5

Konè 5,5

Paredes 5

Pisilli 6

Angelino 6

Shomurodov 5,5

Dybala 5

Dovbyk 5,5

Pellegrini 5

El Shaarawy ng

Rensch 5

Nelsson ng

Ranieri 5

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Celik 5

Hummels 5,5

Ndicka 5

Saelemaekers 5

Konè 6

Paredes 5,5

Pisilli 6,5

Angelino 6,5

Shomurodov 5,5

Dybala 6

Dovbyk 6,5

Pellegrini 6

El Shaarawy ng

Rensch 5

Nelsson ng

Ranieri 5,5

IL ROMANISTA

Svilar 5,5

Celik 5

Hummels 5

Ndicka 5

Saelemaekers 5,5

Konè 6

Paredes 6

Pisilli 6,5

Angelino 6,5

Shomurodov 5,5

Dybala 5

Dovbyk 6,5

Pellegrini 5

El Shaarawy ng

Rensch 5

Nelsson ng

Ranieri 5