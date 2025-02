I VOTI DEGLI ALTRI - Angelino "sulle ali dell’entusiasmo" - Saelemaekers "cross al bacio"

La Roma riprende il Napoli allo scadere ed esce con un buon punto dall'Olimpico. Il migliore è Angelino: "A turno riposano tutti, lui no. Cresce col passare dei minuti. Non aveva mai segnato in giallorosso prima dell’Eintracht, pare ci abbia preso gusto, visto che nel finale è suo il tiro al volo che pareggia i conti col Napoli. Sulle ali dell’entusiasmo" (Il Romanista). Decisivo anche Saelemaekers: "Ci mette lo zampino sul pari, cross al bacio" (Il Tempo).

Non perfetto Svilar: "Stavolta non fa miracoli, anzi sul gol di Spinazzola sbaglia l'uscita. Avventato. Peccato, ma in un stagione speciale un passaggio a vuoto ci sta" (La Gazzetta dello Sport). Altra prova positiva per Rensch: "Conosce Neres e lo tiene a bada. Nessuna sbavatura difensiva, qualche spunto propositivo in avanti" (Corriere dello SPort)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 5,33

Rensch 6,25

Mancini 5,58

Ndicka 6,58

Angelino 7,08

Pisilli 5,66

Cristante 5,33

Kone 5,83

Soulè 6,08

Shomurodov 5,83

El Shaarawy 5,66

Dovbyk 5,83

Dybala ng

Paredes 6,58

Saelemaekers 6,75

Baldanzi ng

Ranieri 6,75

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 5,5

Rensch 6

Mancini 6

Ndicka 6 6,5

Angelino 7

Pisilli 5,5

Cristante 5,5

Kone 6

Soulè 6

Shomurodov 6

El Shaarawy 6

Dovbyk 6

Dybala ng

Paredes 6,5

Saelemaekers 6,5

Baldanzi ng

Ranieri 6,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5,5

Rensch 6,5

Mancini 5,5

Ndicka 6

Angelino 7,5

Pisilli 6

Cristante 6

Kone 6

Soulè 6,5

Shomurodov 6

El Shaarawy 5,5

Dovbyk 5,5

Dybala ng

Paredes 6,5

Saelemaekers 7

Baldanzi ng

Ranieri 7

IL MESSAGGERO

Svilar 6.79

Rensch

Hummels 7.00

Ndicka 6.14

Angelino

Pisilli

Cristante

Kone

Soulè

Shomurodov

El Shaarawy

Dovbyk

Dybala

Paredes

Saelemaekers

Baldanzi

Ranieri

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 5

Rensch 6

Mancini 5

Ndicka 7

Angelino 7,5

Pisilli 6

Cristante 5

Kone 6

Soulè 6

Shomurodov 5,5

El Shaarawy 5,5

Dovbyk 5,5

Dybala 6

Paredes 7

Saelemaekers 7

Baldanzi 6

Ranieri 7

IL TEMPO

Svilar 5

Rensch 6,5

Mancini 5,5

Ndicka 7

Angelino 7

Pisilli 5

Cristante 5

Kone 5,5

Soulè 6

Shomurodov 5,5

El Shaarawy 5

Dovbyk 6

Dybala ng

Paredes 6,5

Saelemaekers 6,5

Baldanzi ng

Ranieri 6,5

LA REPUBBLICA

Svilar 5.5

Rensch 6

Mancini 5,5

Ndicka 6

Angelino 6,5

Pisilli 5,,5

Cristante 5

Kone 5,5

Soulè 5,5

Shomurodov 5,5

El Shaarawy 5

Dovbyk 6

Dybala ng

Paredes 6,5

Saelemaekers 6,5

Baldanzi ng

Ranieri 6

IL ROMANISTA

Svilar 5,5

Rensch 6,5

Mancini 6

Ndicka 7

Angelino 7

Pisilli 6

Cristante 5,5

Kone 6

Soulè 6,5

Shomurodov 6,5

El Shaarawy 6,5

Dovbyk 6

Dybala ng

Paredes 7

Saelemaekers 7

Baldanzi ng

Ranieri 7,5