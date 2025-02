Giornata Nazionale del Braille, incontro formativo con la Roma Blind Football (FOTO)

Proseguono le iniziative di sensibilizzazione da parte del club per promuovere la pratica del gioco del calcio in ogni contesto e in ogni condizione. In occasione della Giornata Nazionale del Braille del 21 febbraio, il programma “Let’s Play Together” ha fatto tappa presso il Centro Paralimpico di Via delle Tre Fontane per dar vita a un incontro formativo tra una rappresentanza di allieve della Scuola Calcio AS Roma e i giocatori non vedenti della Roma Blind Football, società dilettantistica che il Club sostiene da diversi anni.

Due sessioni di allenamento in cui le ragazze, accompagnate dalla mascotte Romina, si sono potute confrontare con le caratteristiche di questa disciplina che permette a chi non vede di poter sentire il pallone e provare le stesse emozioni di qualsiasi altro giocatore di football.

(asroma.com)

