Gimenez: "Ho avuto un piccolo infortunio, ma sono pronto a giocare. Il Milan? Un club fatto su misura per me"

Domani alle 21:00, la Roma disputerà il quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan a San Siro. I rossoneri, che negli ultimi giorni di mercato sono stati uno dei club più attivi in Serie A, hanno decisamente rivoluzionato la squadra. Alla corte di Sergio Conceicao sono infatti arrivati Kyle Walker, Joao Felix, Warren Bondo, Riccardo Sottil e Santiago Gimenez. Lo stesso attaccante messicano ex Feyenoord è stato presentato oggi in conferenza stampa e ha parlato anche del match di domani contro i giallorossi di Claudio Ranieri. Ecco le sue parole.

Come stai dopo l'infortunio? Sei pronto a giocare domani?

"Ho avuto un piccolo infortunio ma sono prontissimo adesso".

Com'è stata la trattativa?

"Anche se mi seguivano dal mercato scorso io resto sempre concentrato sul gioco, la mia famiglia ha reso possibile ciò".

Quanti gol prometti?

"Credo nella squadra e non nell'individualismo. Farò il massimo per questa squadra".

Qual è il tuo pregio? Ti ispiri a qualche attaccante?

"Seguo molto proprio Zlatan. Tutto quello che diceva prima lo si vedeva anche in campo. Per me è meraviglioso essere al Milan. Passione e potenza sono le mie doti poi ci sono dettagli su cui lavorerò".

Perché hai scelto la numero 7? Hai temuto che la trattativa non andasse in porto?

"Su questa estate, il Milan è sempre stato un sogno, un obiettivo. Ma io mi concentro solo sul lavorare perché sapevo che loro mi seguivano. Il 7 ha tanti significati, era disponibile ma è anche quello di Sheva, grande motivazione per me. E nella Bibbia è il numero perfetto, non ho avuto dubbi".

Che ambiente hai trovato?

"Per me il Milan è come un vestito fatto su misura, c'è passione, potenza, fame di vittoria e mi identifico con questi valori e questa voglia di vincere. E' un club fatto su misura per me".