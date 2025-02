Gasperini: "Il VAR ha peggiorato il calcio. Le polemiche sono triplicate"

Gian Piero Gasperini si scaglia contro il VAR. Il tecnico dell'Atalanta, alla vigilia del match dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, ha portato avanti la sua battaglia contro la nuova tecnologia, sostenendo che invece di migliorare il calcio, l'ha peggiorato. Ecco le sue parole.

"Sono assolutamente in difficoltà col VAR, credo che abbia modificato completamente il gioco del calcio, questo sport, anche chi è nel calcio da tanti anni non si riconosce in quello che è il regolamento, indipendentemente dai vantaggi o svantaggi che può avere in una partita o in un'altra. Non è uno strumento che ha valorizzato il gioco del calcio, lo ha peggiorato enormemente, c'è tanta confusione sui falli di mano, non mi piace assolutamente. È vero che ci sono alcuni casi eclatanti che il Var scopre, ma ce ne sono troppi che hanno reso questo gioco qualcosa di diverso, ma anche nello spirito, nei movimenti, nella coordinazione, nei movimenti dei giocatori: non ha migliorato il gioco, ha creato tanta confusione anche nei tifosi, le polemiche sono triplicate, tutto può essere il contrario di tutto".

(sportmediaset.it)

