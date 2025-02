Si sono svolti questa mattina a Brescia i funerali dell’ex preparatore dei portieri della Roma, Giorgio Pellizzaro. Tra i presenti alla funzione anche il mister giallorosso Claudio Ranieri. L’allenatore è stato un compagno di squadra del defunto ai tempi di Catanzaro e lo ha avuto anc he come collaboratore in panchina. Presenti anche altri esponenti del mondo del calcio tra cui Gianni De Biasi e Giovanni Sartori.

(ansa)