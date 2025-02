Figc, Gravina: "Servono maggiori controlli sulle partecipazioni societarie"

"Abbiamo parlato di maggiori controlli sulle partecipazioni societarie. Chiederemo garanzie reali". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa al termine del Consiglio federale, ribadendo la linea federale che punta ad applicare maggiori controlli in caso di passaggio di quote societarie di un club per tutelare lo svolgimento dei campionati. "Come Federazione - ha spiegato Gravina - vogliamo poter esprimere il consenso e approvare il passaggio delle quote dei club, così come avviene nel caso delle fusioni. Non possiamo prevedere il fallimento di un'attività commerciale durante l'anno, ma dobbiamo tutelare le competizioni. Questo avrà un impatto sul codice civile. E se non sarà possibile chiederemo le garanzie dovute". Gravina, poi, sottolinea come "quello che sta avvenendo nel mondo del calcio, in particolare sugli aspetti economico-finanziari, deve far riflettere. A breve sarà convocato un tavolo tecnico, prima del Consiglio federale del 27 marzo, perché voglio anticipare di un anno il piano strategico, con i nuovi indici di liquidità e un maggiore rigore nell'ambito delle partecipazioni societarie, più altri accorgimenti su criteri di ammissione e controllo durante la stagione", conclude.