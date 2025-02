Figc: dopo 16 anni Lotito non ha più ruoli federali

Dopo sedici anni Claudio Lotito, a partire dal 3 febbraio 2025, non vanta più alcun ruolo in Figc. Il presidente della Lazio, infatti, non si era ricandidato a dicembre e dunque, di conseguenza, era già noto da circa un mese che non sarebbe stato eletto ancora una volta per la carica di consigliere federale.

Con le votazioni del Rome Cavalieri-A Waldorf Astoria Hotel, dove Gabriele Gravina è stato rieletto per la terza volta alla guida della Federcalcio, viene ratificata dunque l’esclusione dopo quattro mandati consecutivi del patron biancoceleste, nonché senatore di Forza Italia. Oltre al neoeletto numero uno della Lega Serie A, Ezio Simonelli, al quale spetta un posto di diritto, eletti in quota Serie A i consiglieri Marotta, Campoccia e Calvo.