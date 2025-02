Esports: la Roma parteciperà per la prima volta alla eSerie A su FC25

Come fa sapere la Roma attraverso il proprio sito ufficiale, il club giallorosso torna a competere negli Esports, partecipando per la prima volta alla eSerie A su FC25. Questo il comunicato del club:

"Il Club sfiderà gli altri team della eSerie A Goleador affidandosi ai gamer romani e romanisti Luca Guarino e Mattia Luciano. Le squadre si affronteranno sulla piattaforma EA SPORTS FC™ 25 per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia della eSerie A Goleador 2025, la competizione Esports ufficiale di Lega Serie A. La Regular Season si svolgerà a Milano dal 18 febbraio al 2 aprile, mentre l’1 e 2 maggio andranno in scena i Playoff e la Final Eight, con location ancora da confermare. Saranno in tutto sedici i team di Serie A rappresentati, con la Roma che è stata sorteggiata nel Girone C insieme a Venezia, Como e Genoa per disputare i propri match di Regular Season nelle giornate del 4 marzo e dell’1 aprile. Luca Guarino, alias Luconegua, è il proplayer della squadra AS Roma Esports che si avvarrà del contributo dell’agenzia Exeed per la gestione dei propri giocatori. Romano di Monteverde e romanista DOC, Luconegua ha ottenuto il terzo posto alla FIFAe Club World Cup 2022, è arrivato terzo nella scorsa stagione della eSerie A con il Torino FC eSports e si è qualificato nella Top16 della eChampions League 2024. Ad affiancarlo sarà il gamer draftato Mattia Luciano, alias LMatti, anche lui di provata fede giallorossa. Il coach ufficiale del team sarà Francesco Micelli ( @coach_micelli). È stato coach di Luconegua ufficialmente dal Settembre del 2023. Insieme i due hanno disputato la eSerie A 2023-24 con la maglia del Torino, ottenendo un secondo posto nella fase a gironi e un seguente terzo posto nella fase ad eliminazione diretta qualificandosi alla competizione UEFA eChampions League. In quest'ultima, dopo essersi qualificati alla fase finale con un secondo posto nel girone, sono riusciti a vincere i sedicesimi di finale eliminando il Borussia Dortmund e fermandosi soltanto agli ottavi di finale contro il RB Lipsia. I tifosi potranno restare aggiornati su X seguendo il canale AS Roma Esports e sui profili ufficiali della competizione della eSerie A Goleador su Youtube (@eseriea), Instagram (@eseriea) e Twitch (SerieA)."

(asroma.com)

