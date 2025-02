Con Laroma24.it vivi l’esperienza live della Virtus Gvm Roma 1960!

La Virtus Gvm Roma 1960 cerca la terza vittoria consecutiva contro Chieti nel turno infrasettimanale in programma al Palazzetto dello Sport. Dopo il doppio successo ottenuto in pochi giorni contro San Severo e Latina, arriva un altro appuntamento importante per i ragazzi di coach Calvani nella corsa ai playoff.

Grazie alla partnership con Laroma24.it, adesso hai l’opportunità di seguire e sostenere dal vivo la Virtus Gvm Roma 1960!

Manda una mail a marketing@virtusroma1960.it e inserisci nell’oggetto Laroma24.it per ricevere due biglietti omaggio per la sfida contro Chieti in programma mercoledi 26 febbraio alle 20.30 al Palazzetto dello Sport di piazza Apollodoro 10.

L’offerta è valida soltanto per le prime dieci mail che verranno ricevute.