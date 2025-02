Comm. Cultura Senato, Marcheschi: "Eventuali benefici fiscali per vivai e calcio femminile"

Lo schema di risoluzione sulle prospettive di riforma del calcio italiano che in commissione Cultura del Senato "sarà approvato la prossima settimana, non contiene indicazioni sul 'decreto Crescita', appena eliminato dal governo Meloni. Si è convenuto infatti che gli eventuali benefici fiscali vadano destinati a chi investe nei vivai, in infrastrutture, nel calcio femminile, anziché in calciatori stranieri che non solo non apportano alcun valore aggiuntivo al campionato italiano ma penalizzano anche l'impiego dei nostri ragazzi in prima squadra limitando di conseguenza la rosa di scelta ai commissari tecnici per la Nazionale". Lo ha affermato in una nota il senatore Paolo Marcheschi, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura e relatore dell'atto assegnato sul calcio.