"C'è posta per te", la sorpresa di Dybala al giovane Raffaele: "Tifi Roma? Bravo!". E la Joya gli regala la maglia autografata (FOTO e VIDEO)

Questa sera è andata in onda una nuova puntata di 'C'è posta per te', storico programma condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5, e tra gli ospiti c'è anche un calciatore della Roma. Dopo Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, è il turno di Paulo Dybala: l'argentino ha accettato l'invito ed è presente in studio, dove è stato accolto con grandissimo entusiasmo dagli spettatori: "Dybala, Dybala", cantano in coro. Una zia, Erika, ha chiamato la Joya per suo nipote Raffaele, il quale ha perso la madre Anna (la sorella della donna) in pochi mesi. Il ragazzo è un grande tifoso della Roma e considera il talento argentino il suo idolo. Durante la conversazione, carica di emozioni e lacrime, Dybala si è nascosto dietro la famosa busta delle lettere. "Vedrai, la gioia rifiorirà ancora nel tuo cuore", dice una bambina mentre porta un regalo al giovane. Successivamente Dybala scende dalle scale e va ad abbracciare Raffaele: "Come stai, tutto bene? Sei emozionato? Posso capire cosa stai provando. Siamo qui per te - dice Dybala -. Uno non è mai pronto a vivere questi momenti, quando si parla di queste cose è difficile. Ho attraversato la stessa storia. Tua zia farà il meglio per stare accanto a te, vi volete bene e avere una persona così al tuo fianco è la cosa più bella. In voi vedo un amore incredibile". "Sono emozionatissimo", risponde il ragazzo.

"Ho un regalo per te e uno è speciale - continua Paulo -. Nei momenti di difficoltà ho sempre cercato qualcosa che avesse un valore importante dal punto di vista emotivo e non economico. Cercavo qualcosa che nei momenti di difficoltà nella vita e nel calcio mi tirasse fuori. Quando viaggiavo portavo sempre nel mio beauty una cosa e ora la do a te. Tienila stretta. Quando avrai un momento di difficoltà avrai quello vicino e ti ricorderai di me. Sarò sempre con te, sia nei brutti sia nei bei momenti. Nella vita dobbiamo cercare sempre qualcosa che ci tira su".

"So che ti piace tanto il calcio. Tifi Roma vero? Bravo! Da ora in poi inizierai a giocare con un'altra maglia", sorride il numero 21, il quale regala a Raffaele una maglia della Roma autografata. Inoltre Dybala consegna al ragazzo un altro regalo: "Ci porti a cena tua zia", la raccomandazione di Paulo. Alla fine Maria De Filippi apre la busta e scatta l'abbraccio tra la zia, il nipote e la Joya.

"È stato bellissimo - le parole di Paulo nel backstage -. È stata una bella emozione conoscere Raffaele, è un ragazzo che ha un cuore incredibile. Bellissimo anche ciò che sua zia ha fatto per lui. Conoscerli è stato un vero piacere, anche perché la loro storia somiglia alla mia. Non è mai facili perché in queste situazioni ognuno reagisce in modo diverso, è un argomento difficile perché c'è tanto dolore dentro. Raffaele e la zia hanno un cuore enorme, quindi ho cercato di dire loro qualche parola in base a ciò che ho vissuto io".

