Domani sera andrà in onda una nuova puntata di 'C'è posta per te', storico programma condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5, e tra gli ospiti ci sarà anche un calciatore della Roma. Dopo Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, ora è il turno di Paulo Dybala. L'argentino sarà presente in studio e, come testimoniato dal video pubblicato su Instagram, è stato accolto con grande entusiasmo dagli spettatori.

