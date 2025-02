Bove al Rotterdam Open per seguire Cobolli: il centrocampista inquadrato nel box dedicato al tennista italiano (FOTO)

Edoardo Bove non dimentica l'amico Flavio Cobolli. I due, che si conoscono dai tempi in cui giocavano insieme nelle giovanili della Roma, sono ancora molto legati, tant'è che il centrocampista della Fiorentina ha seguito il tennista fino a Rotterdam. Oggi, infatti, Cobolli era impegnato nel sedicesimo di finale del torneo atp in Olanda contro Hubert Hurkacz e, nel box dedicato all'italiano le telecamere hanno inquadrato lo stesso Bove a fare il tifo per lui. Purtroppo il polacco ha avuto la meglio sul classe 2001 nato a Roma, che davanti a sé ha ancora un futuro brillante.