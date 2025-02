Besiktas, Immobile e l'incontro con Mourinho in Turchia: "Ci siamo salutati con rispetto"

RADIO SEI - Ciro Immobile, ex centravanti della Lazio e attualmente in forza al Besiktas, è intervenuto come ospite alla trasmissione dell'emittente radiofonica biancoceleste e tra i vari temi trattati si è soffermato sul suo rapporto con José Mourinho. Dopo aver lasciato la Capitale, i due si sono infatti incontrati nuovamente in Turchia in occasione della partita tra Besiktas e Fenerbahce. Ecco le sue parole.

Hai incrociato Mourinho? Vi siete parlati?

"Sì, abbiamo vinto contro il Fenerbahce. Ci siamo solo salutati con rispetto, nient'altro".

