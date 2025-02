Benfica, Bruno Lage: "Dahl è una piacevole sorpresa e può giocare in diverse posizioni"

Dopo la gara vinta con il Boavista, nel corso della quale ha giocato anche Samuel Dahl, il tecnico del Benfica Bruno Lage ha parlato del terzino in prestito dalla Roma: "Siamo molto soddisfatti di lui. È una piacevole sorpresa, ha già dimostrato di poter giocare in diverse posizioni, può avere diversi compiti offensivi e difensivi in squadra e questo ci rende molto felici perché ci consente di giocare in modi diversi".

Secondo quanto riportato dal sito portoghese, Dahl è passato al Benfica in prestito oneroso per circa 300mila euro e il suo riscatto è fissato a 8 milioni di euro e, in caso, la Roma manterrà il 20% della futura rivendita.

(abola.pt)

