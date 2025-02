Atalanta, Percassi: "Gasperini? Se la volontà è quella di non rinnovare ce ne faremo una ragione"

SKY SPORT - Dopo le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini sul suo futuro, parla anche l'ad dell'Atalanta Luca Percassi. Prima del fischio d'inizio tra Empoli e Atalanta, Percassi è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva: "Questi temi li abbiamo sempre affrontati a fine stagione, mai con così tanto tempo di anticipo. La nostra idea, proprio per il grande rapporto, è quella di rispettare al massimo la sua volontà. Se la sua volontà è quella di non rinnovare ce ne faremo una ragione, ma in ogni caso ne parleremo a fine stagione. Continuare con il contratto in scadenza? Non sono tematiche attuali, noi dobbiamo pensare all’Empoli e alle prossime partite e poi vediamo. Dobbiamo solo pensare di fare il bene della società".

Infine, ha concluso: "Penso che noi abbiamo bisogno di giocare, perché quando si parla si rischia di creare dei casi che non servono al buon prosieguo di un campionato che fino a oggi è stato straordinario".