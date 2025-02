As Roma: iniziativa del club all'insegna della prevenzione in vista della Giornata Internazionale della Donna

Anche quest’anno, come fa sapere la Roma sul proprio sito ufficiale, in occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, il club giallorosso promuove una serie di servizi gratuiti al femminile all’insegna della prevenzione, ribadendo il proprio impegno per la salvaguardia della salute di tutte le donne. Grazie alla radicata connessione con il territorio, il Club ha agito da collettore per attivare una rete di strutture sanitarie della città che il 7 e 8 marzo offriranno alle donne una serie di visite, consulenze e screening gratuiti di prevenzione ginecologica, senologica, tiroidea, dell’osteoporosi e del colon retto.

L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con:

Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico (venerdì 7 marzo)

ASL Roma 1 (venerdì 7 e sabato 8 marzo)

ASL Roma 2 (sabato 8 marzo)

ASL Roma 3 (sabato 8 marzo)

