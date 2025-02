As Roma: il club al fianco dell'Assemblea Capitolina per sensibilizzare sulle donazioni di sangue. Lombardo: "Friedkin sensibili a questi temi"

In piazza Marco Aurelio, Roma e l'As Roma si uniscono per sensibilizzare sulle donazioni di sangue. L'evento, realizzato grazie alla collaborazione del Gruppo donatori sangue 'Francesco Olgiati' Odv, Avis Comunale Roma Udr e l'associazione 'Franco e Maria Sensi', è promosso dalla Presidenza dell'Assemblea capitolina e dall'As Roma, in favore del reparto di oncologia pediatrica del Gemelli.

"Sul tema crediamo fortemente che vadano fatte azioni di squadra e solidarietà", sottolinea la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli. "In un giorno così particolare come San Valentino, donare è 'il' gesto di amore. La donazione è un atto importante, e aiutare gli altri una ricchezza. Roma e Roma Capitale non possono che essere da questa parte". Una emoteca mobile messa a disposizione dell'Avis Roma, ha permesso di effettuare molte donazioni già dalle 8 di questa mattina.

"La famiglia Friedkin è sempre molto sensibile a questi temi - afferma il dirigente dell'As Roma Maurizio Lombardo - e sono eventi come questi che dimostrano quanto tengano alla comunità e alla Città". Per il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia Federico Rocca, presidente del Roma Club Campidoglio, "siamo contenti di partecipare, per inviare ai giovani un messaggio importante: quello di abituarli a donare il sangue, un gesto di amore che si fa per gli altri. Speriamo di poter replicare queste iniziative dei vari municipi della Capitale. Oggi Roma - conclude - dona il sangue, dona la vita".

Presente anche la presidente dell'associazione Franco e Maria Sensi, Rosella: "Faccio i complimenti al gruppo dei donatori 'Francesco Olgiati', a Roma Capitale e all'As Roma perché sono riusciti a riorganizzare dopo tanti anni un evento molto importante per questa Regione e per la nostra città. Donare il sangue è fondamentale - prosegue l'ex presidente giallorossa - noi siamo stati presenti con l'associazione Franco e Maria Sensi perché abbiamo sempre promosso la donazione del sangue. Sono giornali importanti per Roma, per la Roma e per tutti perché ne abbiamo veramente tanto bisogno"

