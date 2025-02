AS Roma e la collaborazione con Socios: cinque anni fa il lancio del Fan Token ufficiale del club

Cinque anni fa, l’11 febbraio 2020, l'AS Roma – in collaborazione con Socios – ha intrapreso un percorso innovativo nel Web3 lanciando il proprio Fan Token ufficiale, segnando un punto di svolta nell'integrazione della blockchain con il mondo dello sport. I Fan Token rappresentano beni digitali collezionabili che offrono ai tifosi la possibilità di interagire direttamente con il Club, attraverso strumenti di governance e reward. Grazie a questo asset, i fan possono partecipare a sondaggi decisionali, accedere a promozioni esclusive e riscattare premi di vario genere, quali prodotti ufficiali autografati, biglietti per partite e esperienze VIP. Questi strumenti hanno contribuito a ridefinire il modello di business sportivo, integrando nuovi flussi di entrate e strategie di engagement digitale.

Negli ultimi cinque anni di collaborazione tra le due aziende, i Fan Token hanno dimostrato come l’innovazione tecnologica possa fungere da leva per l'espansione del brand e il rafforzamento del rapporto con i tifosi, offrendo un modello replicabile per l'intero settore sportivo.

L'AS Roma si è affermata tra i primi club a puntare sui Fan Token, affiancandosi a realtà come PSG, Juventus e Atletico Madrid. Questi asset digitali si sono rivelati strumenti efficaci non solo per incrementare il coinvolgimento dei fan, ma anche per aprire nuove opportunità di business in un mercato globale sempre più dinamico.

Attualmente, la community di $ASR conta utenti provenienti da 149 paesi e ha registrato oltre 1,5 milioni di Fan Token venduti.

Il lancio del $ASR Fan Token e l’omaggio a una leggenda del club

L'11 febbraio 2020, l'AS Roma ha lanciato il proprio Fan Token. Subito dopo, i Fan Token Holders hanno partecipato a un sondaggio che ha dato vita alla scelta di intitolare un campo del Centro Sportivo di Trigoria a una leggenda giallorossa, riconoscendo l’impianto a Amedeo Amadei.

Il murale dedicato a Ennio Morricone

Nel novembre 2022, in occasione del 94° anniversario del celebre compositore, è stato inaugurato il murale "Vista su Roma" nella zona Ardeatina. L'opera, realizzata da Lucamaleonte, è stata selezionata tramite votazione online che ha coinvolto oltre 4.500 possessori di $ASR, dimostrando l’efficacia dei meccanismi di partecipazione offerti dalla piattaforma.

Fan In The Box: La prima Escape Room per Fan Token Holders

Un'iniziativa pionieristica ha visto la partecipazione di fortunati possessori di $ASR Fan Token, che hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza esclusiva all’interno dello Stadio Olimpico. Guidati dalla leggenda Vincent Candela, i fan hanno affrontato una serie di sfide in un’escape room unica, guadagnando il diritto di assistere alla partita in diretta dalla suite Socios. Questa iniziativa innovativa ha permesso al club di essere premiato con il riconoscimento “Serie A Best Digital Content By a Club”.

Naming della mascotte

Attraverso una votazione, avvenuta sulla piattaforma di Socios.com, i Fan Token Holders hanno potuto scegliere il nome della mascotte giallorossa. Con un nome fortemente evocativo della Città Eterna, Romina ha vinto la sfida con le altre proposte: Ersilia, Flora e Livia.