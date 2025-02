Ag. Kluivert: "A Roma Justin era giovane e si è trovato in un ambiente poco sereno"

Enzo Raiola dell'agenzia Team Raiola ha parlato della situazione di alcuni suoi assistiti e tra questi dell'ex giallorosso Justin Kluivert, ora al Bournemouth. "Quando è arrivato alla Roma era molto giovane e si è trovato in un ambiente poco sereno, complice anche la difficile situazione societaria che il club stava attraversando. In Serie A non è riuscito ad esprimersi al meglio ed è stato girato in prestito - ha detto al sito -. Poi, quando si è presentata l'opportunità di andare al Bournemouth l'abbiamo colta subito con grande entusiasmo, convinti che la Premier League sarebbe stato il contesto giusto per lui. In questo senso è stata determinante la volontà dell'allora ds del Bournemouth, oggi al Liverpool (Richard Huges, ndr), che è stato poi sostituito da Tiago Pinto, il quale, da ds della Roma, aveva giocato un ruolo chiave nell'ottica della cessione di Kluivert al club inglese. Appena arrivato al Bournemouth mi chiamò dicendomi che il giocatore avrebbe fatto la sua migliore stagione e devo riconoscere che ha avuto ragione. Per quanto riguarda il futuro al momento non c'è nessun nuovo scenario in vista. La Premier è un mercato particolare, in cui le trattative sono molto rapide, e vedremo cosa succederà. Al momento, però, il giocatore si trova molto bene al Bournemouth, che oltretutto è in piena lotta per la Champions League".

(chiamarsibomber.com)

