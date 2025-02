Addio al divieto di sponsor da parte delle società di scommesse: in Parlamento si va verso la cancellazione del decreto

Ben presto, i siti di scommesse sportive potrebbero tornare tra gli sponsor delle squadre di calcio. Il divieto, imposto dal Decreto Dignità del 2018, sta per essere ridiscusso in Parlamento. La Commissione Cultura del Senato, infatti, avrebbe la maggioranza per votare per la risoluzione di tale divieto. Secondo quanto riportato dall'ANSA, l'approvazione potrebbe arrivare già nella seduta convocata alle 14 di oggi. L'unico partito che fa ancora parte dell'opposizione sarebbe il Movimento 5 Stelle che non condivide l'idea di dare ancora spazio ai siti di scommesse.