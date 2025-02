Abodi: "Bove? Ci confronteremo con i responsabili dei protocolli medico-sanitari per valutare soluzioni per rivederlo in campo"

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente da Sanremo e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'eventuale ritorno in campo di Edoardo Bove. Ecco le sue parole: “Ci confronteremo con chi è responsabile della revisione dei protocolli medico-sanitari per valutare se esistono soluzioni che possano permettere a chi ha avuto problemi come Bove di tornare a giocare, come avviene in Inghilterra. Non intendo esprimere opinioni su temi medici e scientifici, è giusto che siano gli esperti a farlo. La sua presenza a Sanremo dimostra un’attenzione verso la salute. Lo incontrerò personalmente nei prossimi giorni per raccogliere informazioni, non solo da lui, ma anche dai medici che lo hanno curato”.

Il VAR?

“Le trasformazioni delle regole del gioco del calcio non le decidiamo nei singoli Paesi ma sono oggetto di decisioni dell’International Board. Il gioco del calcio ha regole che valgono nei campi di ogni piccolo centro così come di ogni grande nazione. Tutto quello che potrà essere proposto dalla Federazione verrà valutato dall’International Board. Io credo che l’obiettivo sia quello di rendere lo strumento tecnologico sempre più al servizio dell’oggettività, di una ragionevole oggettività, che possa essere non solo interpretata in campo ma anche compresa dagli spettatori".