VIDEO - Ranieri sulla cessione di Hermoso: "Voleva giocare e lo capisco perché è un giocatore che lo merita"

Alla vigilia dell'importante sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, Claudio Ranieri e Mats Hummels sono intervenuti in conferenza stampa per presentare la sfida contro i tedeschi. Tra i tanti temi trattati, l'allenatore della Roma ha parlato anche della cessione di Mario Hermoso al Bayer Leverkusen e le motivazioni che hanno mosso i giallorossi a cederlo: "Hermoso quando sono arrivato era infortunato, si è messo al pari degli altri. È un ragazzo che a me piace molto, è grintoso perché sennò non giochi così tante partite nell'Atletico Madrid. Io sono partito con determinati giocatori, lui è arrivato in un buono stato di forma ma vuole giocare e io non posso a nessuno dire che gioca. Preferisce quindi andare via e io ho sempre detto di volere giocatori felici di stare qua. Lo capisco perché un giocatore del genere merita di giocare".

