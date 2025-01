Alla vigilia della sfida di Europa League in casa dell'AZ Alkmaar, Claudio Ranieri e Niccolò Pisilli sono intervenuti in conferenza stampa dall'AFAS Stadion e il tecnico ha espresso il suo pensiero anche sul centrocampista romano classe 2004: "È una forza della natura, non si arrende mai e sa lottare. I giocatori che sanno lottare mi piacciono da impazzire".