VIDEO - Pisilli: "Rinnovo? Sto benissimo qui, nessun problema con la società"

Capitolo Niccolò Pisilli: da tempo si parla del rinnovo contrattuale del centrocampista classe 2004, cresciuto nelle giovanili della Roma. E oggi, alla vigilia della sfida di Europa League con l'AZ Alkmaar, Pisilli ha parlato del suo futuro in conferenza stampa: "Posso dire che sto benissimo a Roma, non c'è nessun problema con la società e del rinnovo ne parla la società con il mio procuratore. Penso solo a dare il 100% in ogni partita".

"Nasco come una mezz'ala, ma posso giocare anche nei due mediani e un po' più avanti, non ho problemi e cerco di fare quello che mi chiede il mister", ha aggiunto sul suo ruolo in campo.