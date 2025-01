Ufficiale: Garcia è il nuovo commissario tecnico del Belgio (COMUNICATO e FOTO)

Rudi Garcia riparte dalle nazionali. L'ex allenatore di Roma e Napoli è stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico del Belgio e prende il posto di Domenico Tedesco. Il tecnico francese ha firmato un contratto fino al 2026 e guiderà i Diavoli Rossi verso il Mondiale che si disputerà in Canada, Stati Uniti e Messico. Ecco il comunicato: "La Federcalcio belga è orgogliosa di presentare il nuovo allenatore nazionale dei Red Devils: Rudi Garcia. Il francese ha firmato un contratto fino alla Coppa del Mondo del 2026. Giovedì 20 e domenica 23 marzo i Diavoli Rossi affronteranno l'Ucraina. Rudi Garcia prenderà poi il suo posto sulla panchina belga, con l'obiettivo di assicurarsi la permanenza nella Lega A di Nations League. Da giugno sono in programma le partite di qualificazione per la Coppa del Mondo 2026 e questi saranno i primi due impegni più importanti per il nuovo allenatore della nazionale.

'Dopo alcuni intensi colloqui sono felice di avere l'opportunità di allenare i Red Devils nel loro cammino verso la Coppa del Mondo - dice Rudi Garcia -. Ho un quadro chiaro della squadra e delle aspettative della Federcalcio. Inizierò a lavorare con un gruppo di talento e spero che con buoni risultati potremo unire di nuovo l'intero Paese!'".

(rbfa.be)

