Ufficiale: Fonseca è il nuovo allenatore del Lione

Sarà Lione la tappa da cui ripartirà la carriera di Paulo Fonseca, esonerato un mese fa dal Milan. L'ex tecnico tra le altre anche della Roma prenderà il posto di Pierre Sage, esonerato col Lione 6° in classifica, distante 3 punti dal Nizza 4°. Fonseca ha già allenato in Ligue1, dove ha guidato il Lille per due stagioni, dal 2022 alla scorsa estate quando poi è tornato in Serie A sulla panchina del Milan.

? @PFonsecaCoach est notre nouvel entraîneur ! ?? Bienvenue, Paulo ! ? — Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2025