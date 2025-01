Tuffo nel passato per De Rossi: in tribuna per il match dell'Ostiamare contro l'Orvietana (FOTO e VIDEO)

Tuffo nel passato per Daniele De Rossi, il quale ha assistito dal vivo alla partita dell'Ostiamare, società in cui mosse i primi passi nel mondo del calcio. I padroni di casa hanno battuto l'Orvietana per 2-1 sotto gli occhi di DDR, presente sugli spalti dello stadio Anco Marzio. Intanto la bandiera della Roma è in trattativa per salvare il club e garantire ad esso un futuro sostenibile, con le parti che sperano di poter trovare un accordo nei prossimi giorni.