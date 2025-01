Archiviata la vittoria contro il Genoa, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria. In vista, infatti, c'è l'impegno di Europa League contro l'Az Alkmaar. Come di consueto squadra divisa in due gruppi tra chi è sceso in campo ieri e chi è rimasto in panchina o è subentrato. Assente il lungo degente Bryan Cristante, e Lorenzo Pellegrini che ha rimediato una botta al ginocchio ed è quindi da valutare per la trasferta olandese.