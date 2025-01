Totti torna sull'addio al calcio: "Nessuno vorrebbe mai che arrivassero quei momenti"

Francesco Totti torna a parlare della sua ultima partita, con lo straziante addio al calcio vissuto in Roma-Genoa del 28 maggio del 2017, quasi otto anni fa ormai: "Non c’è stato un primo pensiero, sono partito da 25 anni prima. Ripensavo a tutto quello che avevo fatto, a tutto quello che poteva succedere dopo. Mi passavano tante scene davanti in quel momento, mi sono chiuso in me stesso e ho pensato ‘ma veramente è l’ultima partita? Non rientrerò più dentro lo stadio, negli spogliatoi, non giocherò più’. Sono situazioni e momenti difficili da spiegare. E’ una cosa personale, interna, ma posso dire che è stata un’emozione incredibile. Tutta la gente era lì per me. Da una parte volevo viverla, dall’altra però non avrei mai voluto. Non pensavo che facendo il giro di campo, potessi avere la possibilità di guardare in faccia tutta la gente. Vederli disperati, commossi, da una parte mi faceva contento perchè significava che in tutti quegli anni avevo fatto bene, che avevo fatto qualcosa di significativo, dall’altra vederli in quello stato mi rattristava. Era l’ultima partita, l’ultimo giro di campo, la fine di tutto. Ogni giocatore e ogni tifosi non vorrebbe mai che arrivassero questi momenti".

