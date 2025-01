“Stronger Together”: una Befana giallorossa per i bambini della Parrocchia Sant’Atanasio (FOTO)

Una Befana speciale, tinta di giallorosso, quella che l’AS Roma ha voluto far trascorrere ai bambini di una delle tante parrocchie della Community romanista. Per iniziare il 2025 con il piede giusto e ribadire l’impegno sociale del Club sul territorio, i dipendenti dell’AS Roma hanno organizzato il primo appuntamento annuale del programma di volontariato “Stronger Together” avviando una raccolta interna di giocattoli – a cui hanno aderito anche i calciatori della prima squadra – da donare per questa occasione ai bambini della Parrocchia Sant’Atanasio, nel quartiere di Pietralata. Il 3 gennaio, alla presenza della Vice Presidente del IV Municipio Annarita Leobruni, una delegazione giallorossa guidata dalla mascotte Romolo ha poi provveduto alla consegna dando vita ad un anticipo di Epifania con una tombolata e l’immancabile distribuzione di dolciumi romanisti, gentilmente offerti dal licenziatario Icam, che sono stati donati anche ad altre parrocchie della Capitale. Una tradizione, quella della Befana in giallorosso, che si rinnova e che conferma la volontà dell’AS Roma di restituire alla propria Community l’affetto e l’attenzione che riceve incessantemente nel corso della stagione. Come una grande famiglia.

(asroma.com)

