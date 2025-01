Stadio Olimpico: aperte le prenotazioni per la "quiet room" per i tifosi con disturbi sensoriali

Nei mesi scorsi, la Roma aveva inaugurato la "Quiet Room", ovvero uno spazio unico all'interno dello Stadio Olimpico in grado di accogliere i tifosi con disturbi sensoriali. La zona, nata in collaborazione con Sport e Salute, è stata pensata per poter offrire a tutti loro la possibilità di godersi l'emozione della partita in totale tranquillità e sicurezza. Per garantire una migliore gestione dell'iniziativa, da oggi sarà possibile richiedere l'accesso alla suddetta zona, situata in Tribuna Monte Mario, compilando un form apposito sul sito ufficiale della Roma.

