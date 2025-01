Spettatori Serie A 24/25: Roma al 91,82% di riempimento. Lazio ultima con il 64,22%

Con metà campionato già in archivio, Calcio e Finanza ha delineato la classifica degli spettatori tra i club di Serie A. Comanda il Milan, che nelle sue partite casalinghe ha fatto registrare una media che tocca i 71.639 spettatori a gara, di oltre mille unità superiore ai 70.455 spettatori dell’Inter. Il podio si chiude con la Roma, che nelle sue gare casalinghe ha avuto oltre 62mila spettatori. In top 5 anche il Napoli e la Lazio, che hanno rispettivamente quasi 50mila e 43mila spettatori medi.

Interessante anche il tasso di riempimento, ovvero la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide del campionato di Serie A. Da questo punto di vista, attualmente in vetta c’è il Cagliari, con una percentuale che supera il 98%. Segue la Juventus in classifica, con una percentuale molto simile a quella della società sarda, intorno al 97,8&. Tra le altre, completa il podio l’Atalanta a quota 97,2%, con il Como intorno al 97,%. Seguono ancora il Milan e il Genoa, con quasi il 95%. Nono posto per la Roma, che ha una media di riempimento del 91,82%. Ultimo posto per la Lazio, che si attesta al 64,22%.

(calcioefinanza.it)

