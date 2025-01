Spalletti: "Pellegrini? Ranieri lo sta rimettendo a posto"

Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha rilasciato una lunga intervista a Vivo Azzurro Tv, ha parlato anche del capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini. Le sue parole: "Pellegrini è un giocatore che Ranieri sta rimettendo a posto per delle vicessitudini che gli sono capitate. Ha qualità tecniche, ha piede per calciare i piazzati, che sono diventati un momento della partita importante, e si è visto contro la Francia quando abbiamo perso per quelli, ha gol. Poi gente come Chiesa siamo lì a sperare che possa giocare con più continuità e che ci possa far vedere attraverso queste possibilità che si ha di vederli allenare, di vederli giocare di continuo questi ragazzi".