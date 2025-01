La Roma Femminile cade al Tre Fontane ed è costretta a cedere il passo all'Inter che con questo successo sale a 31 punti, in seconda posizione, lasciando terza la squadra di Spugna con 28 punti. La Roma era riuscita a pareggiare l'iniziale vantaggio dell'Inter per poi arrendersi, nella ripresa, al gol decisivo di Serturini.