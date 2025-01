Serie A 2024/2025: dinamiche in campo e prospettive di campionato

La stagione 2024/2025 della Serie A sta regalando belle partite e colpi di scena, e il merito è anche degli allenatori di spicco che stanno conducendo il gioco. Antonio Conte, Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini sono tra i tecnici più influenti di questa stagione, ciascuno con un approccio tattico unico, distintivo e focalizzato sulla vittoria.

Tra le favorite, come emerge anche dalle quote scommesse serie A , ci sarebbero Napoli, Atalanta e Inter ma, guardando la classifica, la situazione appare molto meno stabile di quanto possa sembrare. Vediamo il perché.

Le strategie e i modelli di gioco

Conte, al timone del Napoli, ha apportato delle modifiche al sistema di gioco, passando dal suo tradizionale 3-5-2 a un 4-3-3 per sfruttare al meglio le caratteristiche dei nuovi acquisti, come Scott McTominay.

Inzaghi, invece, continua a utilizzare una difesa a tre, dimostrando che questo schema non è sempre sinonimo di gioco difensivo, visto che può essere la base per un calcio propositivo. La sua Inter, infatti, ha mostrato notevole capacità di adattamento, alternando momenti di possesso a rapide transizioni e mantenendo una solidità difensiva che rende la squadra difficile da affrontare.

Gasperini, con l'Atalanta, rimane fedele al suo 3-4-2-1, enfatizzando un calcio offensivo e dinamico. La squadra bergamasca ha registrato una striscia di nove vittorie consecutive tra campionato e Champions League, grazie a un sistema di gioco che valorizza l'ampiezza e la profondità, creando numerose occasioni da gol. L'attaccante Mateo Retegui si è distinto con 12 reti in campionato, a riprova dell'efficacia del sistema offensivo di Gasperini.

La parte media della classifica

La Fiorentina sta vivendo un periodo di forma straordinario, con una serie di sette vittorie consecutive che l'hanno portata nelle posizioni di vertice. Oltre alle squadre di vertice, alcune formazioni stanno emergendo come avversari ostici, capaci di mettere in difficoltà anche le big del campionato.

Il Lecce ha sorpreso con un'organizzazione difensiva impeccabile e rapide transizioni offensive. La squadra salentina sfrutta al meglio le ripartenze, con esterni veloci che creano costanti pericoli sulle fasce.

L'Empoli, col suo centrocampo dinamico, dimostra buone capacità di pressing alto e una gestione accurata in fase di possesso palla: è abile nel recupero palla e nel ribaltare velocemente l'azione, il che la rende pericolosa nelle situazioni di contropiede. La Salernitana, pur lottando per la salvezza, ha dimostrato carattere e determinazione, strappando punti importanti contro avversari più quotati.

Le favorite di campionato

La corsa allo scudetto vede protagoniste Napoli, Inter e Atalanta, ciascuna con qualcosa da raccontare, da prendersi e da riscattare. Non bisogna dimenticare che in gioco ci sono ancora Milan, Juventus e Roma, tutte in fase riorganizzativa. Il Milan cerca nuovi successi dopo il passaggio a Conceição, la Juventus è impegnata nel trasformare i pareggi in vittorie senza perdere terreno in classifica e la Roma cerca di capitalizzare gli sforzi dopo l’emozionante ritorno di Ranieri.

Con il girone di ritorno alle porte, la lotta per lo scudetto e per le posizioni europee si fa sempre più intensa. Il Napoli mantiene la leadership, ma l'Inter e l'Atalanta sono in agguato, pronte ad approfittare di eventuali passi falsi.

Nel frattempo la Fiorentina e il Torino cercano di consolidare le loro posizioni in zona Europa, mentre club come il Como investono cifre consistenti per evitare la retrocessione. Il recente acquisto di Assane Diao per 12 milioni di euro rappresenta il trasferimento più costoso nella storia del Como, il che evidenzia la determinazione del club nel rimanere nella massima serie.